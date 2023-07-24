指承建商已申請引外勞　建造商會稱難掌握輸入工種

建造業勞動力持續短缺，輸入勞工計劃月中開展。建造商會表示，已有多個承建商申請，但數量及涉及的工種仍未清楚，相信他們會視乎其地盤進度作出申請。商會又指當局推行的《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告不切實際，正擬實務手冊，按工種給予合適休息時間予工人。

建造業輸入勞工計劃上周一（17日）起開始接受申請，香港建造商會會長林健榮於電台節目表示，已知道有承建商入紙申請了輸入外勞，但暫時較難掌握他們打算輸入多少人，及需要引入的工種類型，而承建商一般會按其地盤的情況及階段輸入勞工，例如進行土木工程時不會輸入玻璃幕𤖠工人、電器工，只於樓宇裝修時引入泥水工、渠工等。他又稱，業界期望透過輸入外勞計劃，紓緩人手不足的情況。

另外，林健榮提到，暑熱指引建議僱主，在黃色工作暑熱警告發出後，按工人的勞動力級別提供不同長短的休息時間，但指建議在實際地盤環境內較難執行，尤其不同工種的工人身處同一環境下工作，難以現場很科學化地界定工人所需的休息時間。他建議給予所有工種的工人相若的休息時間，而商會正自訂實務手冊，供業界參考。