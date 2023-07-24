初選案何桂藍續自辯　稱「民主派取得過半議席不可能」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（24日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何桂藍認為，「攬炒」在國安法公布後已發生。她又坦言，民主派取得立會過半議席是不可能的任務，更不諱言中共治下爭取民主從來都是一種妄想。法官要求她別發表政治宣言，何認為這與提問有關，更質疑法官對立法會認識不深。

庭上展示何桂藍的競選單張，提到「攬炒年代」。何今指出，2020年5月底，中央公布將實施國安法，美國亦有所回應，事情已提升至大國角力層次，對她而言，「攬炒」當時已發生，根本不再是目標。由於國安法抑或美國對港政策均對香港影響深遠，故她用了「年代」一詞。庭上另展示何的選舉宣言，提到「多年以來，呢個不民主嘅議會，都係吸納、消弭街頭運動能量嘅地方」。

何今解釋，每當選舉出現，社會往往會把關注點轉移到選舉，最終大型社運化為選舉資本，惟事實上議會不能落實訴求。不過，她認為議會仍有關鍵作用，要用盡這空間。何承認，2020年6月曾拍片，形容民主派取得過半議席是不可能的任務。何今日重申，她認為中央會用不同方式，包括取消參選人資格，來阻止民主派獲取過半議席。即便如此，她認為市民仍需投票，形容「有選舉就要投」，這才可讓北京和全世界看到，民主派有實力和意志獲取「35+」議席。

案件編號：HCCC 69/2022