調查揭僅3成中學生維持閱讀習慣　紙本書仍為主流

一連七天的香港會展將於明天(25日)閉幕，不少家長皆湊小朋友暑假，到書展「掃書」一齊培養閱讀的習慣。為了解現時中小學生的課外閱讀習慣，有機構進行了一項網上問卷調查，並於今日(24日)公布結果，發現小學生較中學生更恒常閱讀課外書，前者逾半每周閱讀3次以上，惟僅3成中學生做到恒常閱讀習慣。

調查由教學機構教育城以網上問卷的方式進行，有247間中小學、共逾2萬名學生參與，結果發現最多中小學生表示每周閱讀時間為15至30分鐘，而當中每次閱讀時間少於15分鐘的中學生比小學生高出約4%；而3成中學生表示在學校休息時會閱讀，6成小學生常在完成功課後在家閱讀。對於閱讀目的，受訪學生均指是為了消閒、增進語文能力及增廣見聞。而閱讀類型方面，小學生喜好較集中漫畫及繪本，以及科幻小說，中學生喜好則較多元，除了以上兩種外，更多中學生情傾文學小說。

雖然隨科技進步電子書亦漸成主流閱讀工具，惟調查發現受訪的小學生中，有6成人仍保持閱讀紙本圖書，其他則靠電子書籍應用程式(APP)和網上電子書平台閱讀；中學生方面，則半數人保持紙本閱讀習慣，餘下一半主要閱讀電子書籍，指有助善用空閒小息等時間閱讀。