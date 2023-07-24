議員與驗樓師學會合作　以科技助港島東區三無大廈「驗身」

近日接連發生高齡舊樓「天降石屎」情況，令多位市民受傷，舊樓失修問題再度惹起公眾關注。為協助拆除都市「計時炸彈」，有議員與香港驗樓師學會合作，今日(24日)宣布展開「掃雷行動」，首階段以科技助檢驗港島東區內，存有石屎剝落風險的三無大廈，並協助推展舊樓維修工作。

議員梁熙表示，與香港驗樓師學會代表到灣仔一座舊樓作示範，以「外牆快速紅外線檢測」(又稱RITS儀)科技，並以專業軟件對大廈進行詳細的紅外線照片分析，期間標示出懷疑缺損的位置和範圍；及後與相關大廈業主作出跟進，並建議維修懷疑嚴重缺損位置。梁熙又指，近期收到不少舊樓業主求助，指樓宇長者多，對驗樓維修有心無力；期望是次行動可結合地區及專業人士的力量，以科技助防止再有石屎下塌事件發生。

參予是次行動的香港驗樓師學會創會會長余力生表示，目前已動員會員參與，反應踴躍。他指目前使用的儀器，可以一個簡便的方式來協助三無大廈多作「身體檢查」，以避免日久失修的風險。此外，梁熙續指會與學會繼續合作，首批目標是先檢驗灣仔及東區50棟40年以上樓齡，且已接獲屋宇署驗樓令的三無大廈，及後在檢視進度及經驗後，會再考慮擴展至其他舊樓及區域。