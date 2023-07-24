長者周五起可與配偶共用醫療券　政府同日推電子同意書確認用券

港府去年《施政報告》提出一系列優化醫療券計劃的措施，包括容許配偶共用醫療券，逾95萬名年屆65歲或以上的已婚人士，均可受惠於配偶共用醫療券的新安排。衞生署今日(24日)公布，合資格的香港長者由本周五(28日)起可與其配偶共用長者醫療券，醫療券計劃亦會由同日起推出電子同意書，以及增設實時電話短訊通知服務，進一步便利長者使用醫療券。

打算共用醫療券的長者及其配偶(雙方均為65歲或以上的長者)，毋須預先申請連結戶口，他們只需在其中一方使用醫療券支付醫療服務時，一同親身到訪任何一個參與醫療券計劃的醫療服務提供者的執業地點，便可登記連結雙方的醫療券戶口。登記過程中，長者毋須出示配偶關係證明文件，但需於登記戶口連結時向醫療服務提供者作出配偶關係的聲明，並申明同意共用醫療券，以確保符合資格。

如長者及其配偶其中一方因特殊情況(例如行動不便或長期臥床等)而無法親身辦理連結手續，他們需先填妥及簽署「擁有配偶關係的醫療券使用者共用醫療券同意書」，並由其中一方帶同未能出席者的有效香港身份證(或豁免登記證明書(如適用))副本，遞交到醫療服務提供者的執業地點以完成相關程序。完成戶口連結的長者及其配偶可在自己的醫療券戶口內餘額耗盡後，使用其配偶戶口內的醫療券餘額。

每次使用配偶的醫療券時，長者須向醫療服務提供者出示其配偶最新的香港身份證或豁免登記證明書的副本以作核對。為保障連結戶口的雙方，長者及其配偶在成功連結戶口後，會經其各自指定的本地流動電話號碼接獲電話短訊，以確保雙方均知悉戶口已被連結。日後，他們在各自的醫療券餘額被配偶使用時也會接獲電話短訊通知。

除了容許配偶共用醫療券外，醫療券計劃同日亦會推出電子同意書以取代紙本同意書，作為確認同意使用醫療券之用。長者以醫療券支付服務費用時，只需將香港身份證插入智能身份證閱讀器，便代表同意使用相關的醫療券金額，他們毋須再在紙本同意書上簽署。所有使用醫療券的長者均可向醫療服務提供者提供一個可收取電話短訊的本地流動電話號碼。當他們使用醫療券支付醫療服務時，系統會經電話短訊作實時通知，以多加一重保障。