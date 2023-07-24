政Whats噏：入境處青少年領袖團大灣區考察　區嘉宏首日帶隊

高鐵西九龍站今朝(24日)一批身穿整齊制服的青少年現身，入境事務處處長區嘉宏亦喺現場。原來嗰批青少年係入境事務處青少年領袖團嘅隊員，參加咗3日2夜「溯流求源、見賢思齊」暑期交流團，去廣州、東莞同珠海3個大灣區城市考察，而區嘉宏就負責首日帶隊交流。

今年係入境事務處青少年領袖團踏入成立10周年，亦係香港同內地全面通關第一個暑假，所以特別籌備咗唔同類型嘅活動，而今次活動就係暑期重點活動。交流團將帶領嚟自8間中學、共34名隊員走訪大灣區唔同城市，到多個機關參訪學習，希望隊員透過今次活動了解國家歷史、文化及科技發展等，了解大灣區各城市同香港喺歷史上及未來發展嘅交集、相互影響同密切關係。

尋日佢哋就去咗廣州出入境邊防檢查總站警史館，等隊員了解廣州邊檢嘅各種工作；之後去咗港府駐粵經濟貿易辦事處入境事務組，了解駐粵辦入境事務組工作，知多啲佢哋點樣為身在內地遇上困難嘅港人提供協助。展望將來，希望隊員透過活動加強同內地的交流，利用交流團學到嘅知識，繼續努力，成為具備世界視野嘅新一代，亦希望隊員參觀國家領先科技公司的總部，增加對唔同行業嘅初步認知，做好生涯規劃。