粉嶺高球場擬建屋用地　城規會暫修訂為「未決定用途」地帶

城規會今日決定接納規劃署的建議，將粉嶺高爾夫球場北端約9.5公頃擬建屋用地由「住宅(甲類)」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶，讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計布局、樓宇高度和發展密度；餘下約22公頃的土地用途維持不變，按原建議劃為「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。2029年原定入伙時間將受影響。另城規會重申，香港哥爾夫球會就環評提司法覆核，不會影響城規會推進法定規劃程序。

城規會將在下周五(8月4日)將上述修訂供公眾查閱並在隨後三周內接收進一步申述，並在作出決定後於11月底，法定期限屆滿前把草圖呈交行政長官會同行政會議核准。城規會稱，會先讓土拓署檢視建屋設計布局、樓宇高度和發展密度，並在獲得環境保護署署長批准後，再由規劃署按獲批的修訂方案向城規會建議合適的住宅用途標示和發展參數，較現階段維持高密度發展的「住宅(甲類)」地帶，在規劃上和必須跟進法定環評審批附帶條件的情況下更為穩妥。

香港哥爾夫球會對城規會有關決定表示極度遺憾，重申保持粉嶺「舊球場」的完整性至為重要，反對任何將「舊球場」用作發展房屋的計劃，稱會全力以赴爭取「舊球場」不被劃作建屋用途。