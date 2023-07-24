杜蘇芮周三闖本港800公里　天文台考慮或發出一號戒備信號

至今晚(24日)8時，強颱風「杜蘇芮」集結在馬尼拉之東北偏東約570公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域並繼續增強為超強颱風。天文台表示，杜蘇芮預計周三進入香港800公里範圍，屆時會評估其對本地的威脅，考慮是否發出一號戒備信號。不過，杜蘇芮的路徑亦存變數，隨後有可能移向廣東東部沿岸，亦有可能擦過台灣西南部一帶。

天文台今晚在官網發表天氣隨筆「杜蘇芮最新發展」，當中提到杜蘇芮在過去兩、三日橫過菲律賓以東海域，由於該區的海水表面溫度超過攝氏28度、「熱帶氣旋潛熱」高、大氣垂直風切變低而且高層輻散良好，因此杜蘇芮迅速增強，風眼清晰可見，預料杜蘇芮會增強為超強颱風並移向呂宋海峽。

由於電腦模式因掌握天氣形勢演變的差異，導致杜蘇芮在橫過呂宋以東海域後的路徑有3個截然不同的情境，增添預報困難。過去一兩天，各大模式逐步將杜蘇芮的路徑「西調」。天文台指出，雖然部分電腦模式或集合預報的成員預測高空反氣旋會維持，杜蘇芮橫過呂宋海峽後有可能移向廣東東部沿岸；但仍有模式預測高空反氣旋受西風槽影響而減弱，杜蘇芮有可能擦過台灣西南部一帶。

而隨着杜蘇芮移向呂宋海峽，其外圍下沉氣流除了會在未來兩三日為華南帶來酷熱的天氣，高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會影響該區；本地天氣將持續酷熱至周四(27日)，但周三(26日)、周四亦會出現黃昏雷暴。本港於本周中至後期驟雨會逐漸增多，風勢較大，海有湧浪，而接近周末亦有狂風。天文台屆時會視乎杜蘇芮的預測路徑及強度，評估其對香港的威脅，考慮是否需要發出一號戒備信號。市民請留意天文台最新天氣資訊，而計劃在本周前往廣東、福建及台灣的市民，應特別注意杜蘇芮可能會影響他們的行程。