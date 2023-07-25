城大兩研究獲教育部科研獎　包括以微型機械人於體內運送細胞

香港城市大學兩個研究項目獲得國家教育部2022年度高等學校科學研究優秀成果獎（科學技術）自然科學獎二等獎，分別關於運用微型機械人於體內精準運送細胞，以及非晶態合金的中程序結構。

其中由城大生物醫學工程學系講座教授兼前系主任孫東教授領導的獲獎研究項目為「基於磁控微機器人技術的細胞精準遞送理論與方法」。

早在10年前，孫教授團隊便開始探討如何應用磁力控制技術，配合微型機械人於生物體內精確地運載細胞到指定位置。項目圍繞3大方面，包括微型機械人的細胞運送研究、微型機械人磁力控制驅動系統，以及多部機械人的協同控制。團隊實現了全球首次利用微型機械人在體內精準運送細胞，亦首度在國際上驗證了相關技術可用於動物體內治療疾病，為精準微創醫療奠定了重要科學基礎。有關研究的5篇代表性論文獲海內外學者廣泛引用。

另一項同樣榮獲二等獎的項目為「中程序結構演變與非晶合金相變理論的關聯研究」，由城大香港高等研究院執行院長兼物理學系講座教授王循理教授 、南京理工大學蘭司教授，以及城大（東莞）（籌）研究員吳楨舵博士合作完成。

「非晶態物質」的結構，一直被科學界視為懸而未決的難題。王教授團隊的獲獎項目，針對性地研究非晶態合金的中程序結構和相變機制，建立出兩者的關聯理論。研究結果對於理解玻璃形成能力和非晶態結構本質提供了重要參考。