東方日報A1：十三街重建懶懶閒　居民飽吃驚風散

香港近日接連發生舊樓「冧石屎」意外，旺角、大角咀一帶舊樓「冧唔停」，惟政府一直「懶懶閒」，沒有積極處理舊區重建工作，令都市炸彈範圍不斷擴散。正如鄰近的土瓜灣「十三街」亦有不少高齡單位，區內居民飽吃驚風散，滲水及「冧石屎」等問題導致「無得瞓」，連裝修師傅也不願上門維修，居民直言擔心怕砸死，憂成「馬頭圍道冧樓事件2.0」，斥「政府唔砸死人唔做嘢」，促早日重建「十三街」。有議員斥政府對「十三街」不聞不問，市區重建局重建工作緩慢，指該區舊樓「捱得一時捱唔到一世」，質疑「使唔使市民戴頭盔出街」，要求當局修例助重建。

市建局去年公布土瓜灣兩個重建計劃，當中包括明倫街/馬頭角道發展計劃，即俗稱土瓜灣「五街」，惟鄰近「五街」同樣高齡的建築群「十三街」，至今卻沒有任何實質進展，而「十三街」樓宇健康狀況並不樂觀。本報記者曾到「十三街」一帶視察，發現不少單位內部破爛、滲水和「冧石屎」問題愈來愈嚴重。

居民李先生指全屋要裝上膠板，因為每逢落雨，單位滲水問題嚴重，要利用膠板去阻隔雨水，最嚴重時「一晚倒5、6桶水」，自己全晚亦「無得瞓」。他更在全屋的家具裝上車轆，方便將家具推至沒滲水的地方。他亦在房間自設引水道去疏導水流。他指在該單位住逾40年，20年前開始有滲水，坦言問題對自己好困擾，奈何「無人幫到我」，促請市建局早日重建。

在區內居住近50年的陸先生表示，全屋均出現滲水問題，其中一間房更嚴重「冧石屎」，自己不敢住，害怕「冧石屎」被砸死。他認為現時的樓宇更新大行動對居民無幫助，直言「政府唔砸死人唔做嘢」，「樓唔冧，政府睬你都傻」，坦言擔心樓宇會變成「馬頭圍道冧樓事件2.0」。

在2012年買入單位的原小姐指當時已出現輕微漏水的情況，但沒有鋼筋外露及石屎剝落的問題，又指早前曾出租單位，但其後希望在租約期滿搬回單位居住。不過，在今年3月假天花連石屎倒塌，現時「自己都唔敢往」，被迫搬去紅磡居住，每個月需額外支出約一萬元租金。

議員江玉歡坦言不明白為何當局願意重建「五街」，卻對「十三街」不聞不問，指以「十三街」的殘舊情況亦算是另一種「不適切居所」。儘管市建局有推出「樓宇更新大行動」，但有關地方的建築群仍未有任何起色。她質疑當局是否要發生「馬頭圍道冧樓事件2.0」才願處理。

她認為市建局不應只以復修為本任，斥該局在處理市區重建工作緩慢，不少區域均樓宇失修，直言「使唔使市民戴頭盔出街」。她續指現時沒有發展商參與「十三街」的重建計劃，主要是因為地積比和綜合發展區的原因，令發展商欠缺誘因參與，促請市建局盡快向政府提出修例處理問題，同時提供重建時間表及路線圖。

市建局行政總監韋志成早前曾表示，該局2014至15年度已將「十三街」納入重建研究，但當時沒有足夠現金流處理涉及「十三街」重建，所以決定優先做有回報的項目，以儲錢處理這類「超巨型嘅項目」。但目前樓市回落，現時啟動該重建項目則會引致嚴重虧損。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：