36政界人士聯署盼撤北上健康申報　今向內地當局遞交建議

本港與內地年初正式通關後，內地人南下香港毋須填寫健康申報，惟港人北上卻仍需要在過關時展示「健康申明卡」(俗稱「黑碼」)。36名政界人士已聯署盼望內地方面探討取消相關安排，方便港人及其他國家及地區人士出入。有政界中人將於今日(25日)到北京出席會議，並向內地當局遞交聯署建議。

根據相關建議書， 香港年滿65歲的人口，有接近26萬人使用非智能手機；即使長者使用智能手機，填寫資料也有一定困難，令部分長者未能順利北上；而且口岸網絡不穩定，亦令跨境人士無法順利生成二維碼。

中國海關總署推出第10版《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，並於2023年1月8日零時起，正式使用。任何旅客入境內地，必須填寫「黑碼」，而香港居民在離開香港境內，進入中國內地境內前，可於網上填寫好健康申報，所需資料包括個人資料、入境交通工具資料、內地聯絡者資料及過去14日身體健康狀況等，在填好健康申報後，申報者將獲發申報碼，市民需將申報碼截圖儲存於手機，並在進入中國境內海關關卡時，向中國海關人員出示即可。按中國法例規定，若在填寫健康申報時，資料不實，將被判以「3年以下有期徒刑或者拘刑等刑事處罰」。