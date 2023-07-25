劉國勳促設展館介紹北都　洪為民：南金融北創科未反映社會實況

政府近年致力發展北部都會區，惟至今仍未有實質進展，立法會主席梁君彥早前亦指政府「冇實際嘢，得個講係唔得嘅。」身兼北部都會區諮詢委員會委員的議員劉國勳今日(25日)指出，政府應積極解決北都規劃職住不均的問題，同時因規劃介紹未「豐富全面」，建議政府應在明年河套區第一期的3座落成建築物中加設規劃展示館。

劉國勳指現今青年人未必均對創科有興趣、與創科產業相關，而洪水橋至下村範圍雖規劃較新田科技城早，但市民對具體產業仍有疑問，加上政府的規劃介紹並不豐富全面，建議當局應在明年河套區第一期的3座落成建築物中加設規劃展示館、藍圖展示館。他又指北都規劃應注意職住平衡，據北區青年商會的問卷調查可見，受訪者一般希望有完善的鐵路網絡、較大的居住環境等才會吸引他們。

同場的香港城市大學商學院特約教授洪為民表示，政府雖設立北部都會區統籌辦事處，但主任僅為D4級官員，質疑其是否能「治到咁多局」；他又指現時政府希望以「南金融、北創科」發展，但並沒有反映社會事實，因南亦有數碼港等創科產業，也不是所有青年都想從事創科相關領域。