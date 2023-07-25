撥1500萬予社署宣傳照顧者　議員促釐清身份定義並配合實際行動

立法會福利事務委員會旗下的「推動照顧者為本政策小組委員會」今日(25日)召開會議，提到社會福利署將增撥1,500萬港元，於今年9月開展為期3年的全港性照顧者宣傳活動，會上有多名議員關注當局如何釐清照顧者身份定義。勞工及福利局副局長何啟明表示，由於政府資源有限，活動會先將集中支援護老者及殘疾人士照顧者，不過若其他照顧者有需要，當局亦會歡迎。

當局表示，社署將於今年9月推行名為「齊撐照顧者行動」的全港照顧者宣傳活動，為期3年，包括已委託電視台製作5集的電視宣傳短片，以及利用電台宣傳聲帶、廣告、宣傳物品等，推廣有關信息。議員張欣宇指出，不同團體已先後反映目的的照顧者定義模糊，照顧者亦不知社會配套，憂慮或影響照顧者尋求相關協助，故關注照顧者身份定義問題，而非只是鼓勵、打氣、說故事。議員江玉歡亦認為，政府應該先針對護老者展開宣傳活動，並配合實際行動，而非單純叫口號。

議員鄧家彪除關注身份定義外，更進一步關注宣傳活動有否「KPI」，尤其當9月增設「照顧者支援熱線」，關注當局如何讓照顧者能清楚得悉當中的功能、電話號碼等，又指若政府沒有就照顧者定下清晰定義，每個自稱是照顧者的人都向政府求助，變相會分薄資源。

何啟明回覆時表示，由於政府資源有限，無辦法處理全港300萬名照顧者，故宣傳活動會有優次，即先集中資源，支援最有迫切需要及高危的一群，即是「護老者」及「殘疾人士照顧者」。勞工及福利局康復專員王秀慧則強調，活動不會局限於該兩類照顧者，並舉例指如有其他照顧者透過支援熱線致電求助時，當局亦會協助轉介。