何桂藍續就初選案自辯　稱沒想過「㩒個反對掣」被視為犯法

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（25日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何承認自己曾以「黨安法」形容國安法，直言觸犯國安法與否界線模糊，她無想過「㩒個反對掣」竟被視為犯法。她指，用「極權」來描述中共其實是學界共識，她亦同意該字眼屬客觀。

何桂藍表示，國安法的實施令社會有很大恐懼，很多人感到「唔知點做」、「做咩都係送頭、唔理性」，不過她認為，這正屬中共想港人接受的說法。她所希望說服大眾的，是國安法下，仍有抗衡方法、抗爭餘地。她坦言，抗爭有很多形式，「有啲有風險」，但當時沒想過「㩒個反對掣就係犯法」，形容這是匪而所思。何續指，所謂「攬炒」，其實建基於假設，即假設中共一定反應過激，重申無人迫中共選擇鎮壓，破壞香港制度。

對於她在初選期間曾提到，立會非議事殿堂，立會是抗爭陣地。何桂藍今解釋說，這並非叫人行動的口號，而是事實，直言香港立會從非「議到政」的地方，因為當立法機關無法制衡行政機關，便是失效。另外，她曾談及「抗擊中共極權」，何今在庭上不諱言，中共是極權這一點，屬學界的共識，分歧僅在於極權的形式。對她個人而言，這是客觀描述，非貶義或褒義，但她強調「香港人唔要呢個制度」。此外，她認為民主派不一定要武鬥，但進入立會後，應用盡一切方式履行議員責任，不應受制於制度或立會保安的暴力。

案件編號：HCCC 69/2022