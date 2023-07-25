虐待7男4女　童樂居前員工判囚30個月　有事主遭14次不當對待

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中1名在童樂居工作了10多年的兼職員工，涉於1個月內虐待15名幼童，包括掌摑、拍打、扯頭髮、摔落地及腳踢幼童等，因而被控15控虐兒罪。被告今早（25日）於區院承認當中11罪，涉及幼童共7男4女，被法官李俊文判處監禁30個月。法官指事件涉及短時間內虐待非常年幼的兒童，有事主更遭被告14次不當行為對待，除認罪外並無任何減刑因素。

本案女被告馮鳳豪（64歲），自2008年起在童樂居任兼職幼兒工作員至去年初被捕為止。她共被控15項虐兒罪，並承認當中11罪，其餘4罪則獲准於法庭存檔。被告承認的控罪指她於2021年11月18日至12月13日期間，故意襲擊、虐待或忽略，男童A、B、D、F、Q、R、女童S、V、AC及1男1女身份不詳兒童。辯方求情指被告年幼受父親體罰，不自覺跟隨了該管教方式對待涉案幼童。辯方又指被告性格急躁及執着，加上當時疫情致工作量大增，令被告對幼童失去耐性而犯案。辯方又指被告已感後悔及內疚，並向事主及幼童家長道歉，又指重犯機會不高。

法官則指涉案幼童只有1至3歲，沒有反抗能力且不懂投訴。被告的不當行為亦被其他在場幼童看到，會令他們驚慌，有幼童更曾仿效被告的行為。法官又指被告求情並沒有任何減刑因素，事主行為偏差亦僅屬雞毛蒜皮小事，不會令照顧者失控。法官認為除被告認罪並無任何減刑因素，整體以監禁45個月作量刑起點，因認罪減至監禁30個月。

案情指，被告於案發期間在童樂居內分別虐待涉案11名事主，其手法包括拍打頭部，揑臉脥、掌摑、扯頭髮、抬起再摔落地及腳踢他們等，有部份時間更同時虐待多名幼童。就男童D方面，被告曾多達14次對他作不當行為，包括扯着他的手及把他摔到地上等，就男童R方面被告亦曾扭他耳朵及拍打他頭部8次。被告所有虐待行為均被童樂居的閉路電視拍下，被告最終於去年1月7日被捕。

案件編號：DCCC 542/2022