推計劃家校合作增學童運動量　6年惠及3萬人

有本地大學及科技公司自2017年9月起展開為期6年的先導計劃，目的設計一套更有效的運動及體力活動模式，透過家校合作及科技應用，提升學童參與各種體力活動的效能和動機，培養他們對運動的興趣和習慣。計劃共邀得35間小學參與，為他們提供全面的配套支援和多元體育活動；同時亦有超過50間支持計劃的友好學校，獲得計劃的專業教練到校支援舉行趣味活動班。計劃採用「全校參與」模式推展，惠及多達3萬名學童及其家長，促進本港學童身心均衡健康的發展。

「賽馬會家校童喜動計劃」由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，香港中文大學聯合策劃，香港科技大學及香港應用科技研究院有限公司協辦。計劃舉辦的多個活動共吸引逾30萬人次參與，包括學童及其家庭成員，共完成逾9,400小時的「童喜動趣味活動班」，並有逾15萬人次參與了線上運動課程和直播活動。在童喜動聯校親子同樂日中，參加者體驗了不同國家的新興運動及運動潮流，並戴上計劃的運動手帶紀錄活動量。在「爸媽工作坊」和家長講座中，家長也認識其在促進孩子體育素養上所扮演的重要角色。

計劃成功增加了學童的體力活動量，於2019/20年度（疫情前）前，達世衛每天60分鐘MVPA指標的學童人數增加了62%。儘管疫情期間學童的體力活動量急跌，計劃仍能於疫情後的2022/23年度令達標的學童人數增加25%。計劃採用了電子科技和大數據分析技術，以幫助學童持續改進運動表現，包括使用自動化評量基礎動作技能，並透過運動手帶全天候記錄學童的運動量。而家長可以透過手機程式，了解子女的運動表現。