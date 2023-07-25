元朗潭尾社區隔離設施擬轉為外勞宿舍　政府已向城規會申請

新冠肺炎疫情已經結束，多個社區隔離設施亦會轉為其他用途。土木工程拓展署近日委託顧問公司，向城市規劃委員會提出申請，徵求批准將位於元朗潭尾社區隔離設施用作臨時中央宿舍，以供建造業輸入勞工提供住宿，為期約兩年。申請人建議可保留大部分現有組合式房間及相關設施，可提供約2300個單位，容納約9000人。

根據申請文件所示，元朗潭尾社區隔離設施地盤面積將為10.9萬平方米，屬於「綜合發展包括濕地修復區」及「自然保育區」，申請人將申請用於臨時用途直至2025年10月31日。其中住用大樓約為81幢，非住用大樓則有11幢，均只有一層高，非住宅設施包括員工辦公室等，將會原址保留。建議地積比率約為0.36，總樓面面積約為3.9萬平方米。

申請人表示，擬議發展可為建造業輸入勞工提供住宿；而將現有隔離設施改造為輸入勞工宿舍，可大大縮短施工時間及降低建築成本。申請人又強調，擬議發展屬臨時形式，本申請的批准並不會對地帶內土地用途的規劃意向帶來長遠影響；申請人亦已進行多項技術影響評估，證明擬議發展不會對交通、環境、供水、排水和污水系統方面造成不良影響。

元朗潭尾佔地10公頃的社區隔離設施是由新鴻基地產借出，於去年3月24日正式交付啟用，隨疫情緩和現已停用，而政府早前亦指已獲新地同意無償延長政府使用約兩年。