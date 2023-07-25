書展今午5時結束　書商料生意升10%　家長掃故事書及補充練習

一連七日的書展今日(25日)煞科，最後一日的開放時間提早至下午5時。有書商把握最後機會，推出優惠吸引市民買書，包括「單本買一送一」及「套裝半價」等，有旅遊書低至10港元2本，也有不少兒童故事書以每本10港元作招徠。有家長特意帶同升小一的女兒到場掃貨，在書展煞科日能夠「執平貨」，惟亦有家長專攻補充練習，特意到書展買書為子女增值。

灣仔會展舉行的香港書展來到最後一天，今日早上人流不算多，市民進場不用排隊。不少市民拖著行李喼到場，打算趁最後一天掃平貨。有在場市民稱，今年書商優惠不錯，可以用相宜價錢買到心水書籍。也有人指今年書展氣氛一般，書商折扣未見大優惠。

書展的兒童天地可算是家長兵家必爭之地，家長林太特意選擇最後一日，與即將升小一的女兒去書展逛逛。她指女兒尚未添置書包，若在書展看到心水目標，會選擇購買；又指女兒喜歡看不同兒童故事，也打算花500至1,000港元，為女兒購入她喜愛的故事書，被問到家長都會買補充練習為子女增值，她卻搖頭指不會。不過，現場就有家長說專程請假，希望到書展買補充練習給子女，預計會花費數百港元；更有有家長指預計花最多3,000港元，主要購買補充練習及旅遊書籍。

今年亦屬全面通關及解除所有防疫措施後首次舉行的大型書展，現場不少市民重現笑容，而書展場內亦重新開放小食攤檔，讓走累了的市民可買食物及飲品充飢。至於整體回顧方面，書商黎先生說，生意增加約一成，屬預期之內，相信與多了內地讀者到場參觀選購有關。售賣語文學習書籍的書商吳小姐說，原本希望疫情減退有助提升入場人數，但現時未見人流特別增加，生意額與去年差不多，相信因為有不少市民外遊。