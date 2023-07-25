入境處搗製造假外傭合約犯罪集團　拘50人包括2菲漢成員

入境處搗破一個製造虛假外籍家庭傭工合約犯罪集團。今早(25日)掩至佐敦一個單位，拘捕兩名偽假外籍家庭傭工合約集團的骨幹成員，涉嫌協助外傭以虛假僱傭合約簽證申請留港，集團運作半年，賺取收益已超過120萬港元。截至目前，入境處已拘捕約50人，部分人士已被落案起訴。行動仍在進行中，不排除會有其他骨幹成員被捕。

高級入境事務主任(反偷渡情報局)蘇美珊表示，入境處早前在外籍家庭傭工簽證申請中，發現部分文件「有問題」，經探入調查後，鎖定一個專門協助外傭以虛假僱傭合約簽證申請留港的集團。集團向想在港打工的外傭收取費用，一般約2至4萬不等，訛稱有關外傭獲聘，以騙取留港簽證。集團以佐敦一住宅單位作掩飾，實際為集團的辦工地方。

調查人員經過半年部署，今早認為時機成熟，趁該兩名成員準備外出，作出拘捕行動。兩人同為菲律賓男，包括一名60餘歲香港居民，及一名約40歲持入境處擔保書(俗稱「行街紙」)人士。人員在單位內搜到大量涉案虛假外傭合約及大量虛假文書，包括銀行月結單、水費單等，並檢走數簿及電腦等。截至目前，已拘捕約50人，主要是外傭，分別有菲律賓籍、印尼籍及印度籍，部分人士已被落案起訴，其餘人士亦相繼會被落案起訴，控罪包括打黑工、作出虛假陳述、串謀詐騙、非法轉移和使用他人身份證等罪行。

蘇續稱，同類案件以往都有，未見到上升趨勢。而涉案外傭工大部分已來港工作，在轉僱主期間涉嫌用虛假僱傭合約繼續留港工作。被問到被捕人士如何觸犯洗黑錢罪，她解釋，相關外傭用其他人身份證去不同地方打工，部分工資會交予香港身份證持有人，此金錢轉移的行為涉及洗黑錢。根據現行法例，任何人士如製造，使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為入獄14年。另外，任何人士向入境處職員作出虛假申述亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣15萬港元及監禁14年。