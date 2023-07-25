涉向工人收賄勒索呃錢5萬　渠務署工程分判商前管工被起訴

廉政公署昨日(24日) 落案起訴一名渠務署工程分判商前管工，涉嫌向受其監督的工人收賄、勒索及騙財，涉款共約5萬港元。被告已獲准保釋，以待明日(26日)在西九龍裁判法院答辯。

被告肖奇生(57歲)為港隆工程有限公司前管工，被控5項罪名，即3項代理人接受利益、一項以欺騙手段取得財產及一項勒索。案件於2019年11月至2021年3月期間發生，當時港隆工程是渠務署一個渠務維修及建造工程項目的分判商，被告為該項目的地盤管工，負責帶領和監督工人，亦會介紹工人到該地盤工作。

被告涉嫌向3名工人收賄共逾4.5萬港元，並在行使包括分配工作及解僱工人權力時，考慮相關利益。他又涉嫌以恫嚇方式要求其中一名工人向他支付每個工作日100港元。另外，被告又涉嫌向上述另一名工人訛稱約4,000港元是對方的強制性公積金供款，從對方騙取該筆款項。廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的貪污行為，並推出一系列相關宣傳及教育工作。廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取獲聘機會，應拒絕並向廉署舉報。