粉嶺高球場覆核案　法官頒臨時暫緩令　排期8月聆訊

香港哥爾夫球會於上周五(21日)入稟高院申請司法覆核，指環保署於5月有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院法官高浩文經考慮後，於今日(25日)頒下判詞，受理其司法覆核申請。法官亦頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並定於8月中開庭處理有關暫緩令的問題，但仍有待各方律師通知法庭檔期才可確實日期。

申請人是香港哥爾夫球會，擬答辯人是環保署署長，土木拓展工程署則被列為相關利益人士。申請人於入稟狀中要求擱置環保署有限度接納環評報告的決定，並指署方在接納報告前，沒有就土木工程署就報告呈交的補充資料作公眾諮詢及等待球會作回應，認為其做法屬越權。入稟狀又批評該報告的評估方法有錯，忽視了對相關用地的保育。

另外，城市規劃委員會昨日(24日)亦閉門會議審理高球場部分用地改劃用途申請，最終接納規劃署建議，將當中9.5公頃、原屬「住宅(甲類)」用地，暫時修訂為「未決定用途」，以讓土木工程拓展署重新檢視布局、密度等後作公營房屋發展。 香港哥爾夫球會其後則發聲明稱對城規會的決定感失望。

案件編號：HCAL 1258/2023