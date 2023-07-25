「過三關」參與太空人體驗營　18男12女冀體驗冷湖火星基地

「少年太空人體驗營2023」由5月1日至31日接受全港中學提名學生參加，入選學員將於今年暑假免費到內地體驗航天員訓練，學習太空科學及天文知識。香港太空館館長何萬雄今日(25日)表示，今次體驗營已是第12屆，共18男12女的中二至中六學生參與，前往北京和敦煌參觀。景點方面，當中更新增冷湖火星基地的景點，可間接體驗於火星的感覺。有部分體驗營營員分享選拔過程的辛酸。營員又認為於內地參觀可體驗眾多與太空相關的景點，相反本港在太空的景點較少；亦希望不只局限了解書本知識，更想親身經歷，當中更有人希望日後可成為太空人。

何萬雄指，每間學校提名2名學生，入選者總共需通過3輪選拔，第一輪共收到逾100間學校提名，有160名學生參與，並會在天象廳進行40條選擇題的問答比賽，最高分的80位同學可進入次輪選拔。第二輪當中，入圍者會獲安排參與三日兩夜的訓練營，考核領導力、溝通能力和體能測試等，成績最好的50位會入圍第3輪選拔。第3輪中，他們需討論爭議性問題，並觀察考生會否樂意聆聽他人意見等能力，最終30位入選者可前往北京和敦煌參與「少年太空人體驗營」，當中可參觀冷湖火星營地和莫高窟等地。

香港中華總商會會長蔡冠深指，以前好多中學生去美國遊覽，但其實中國在航天科技上都發展得不錯，所以希望他們可去北京體驗。他又期望本港年輕人日後可成為太空人，真正參與太空任務。他認為，未來航天不一定需軍事化，可進行一些太空旅遊，例如在地球外轉動一圈的旅遊等。他又指，在不久將來，在大灣區有望建立培訓太空人上太空的基地。

宣道會鄭榮之中學中六學生魏耀東指，自己從小已對航天感興趣和好奇，認為人類幾百年來科技發展迅速，由萊特兄弟研究飛機到近代太空科技，認為自己應跟上現代的步伐，夢想成功太空人，最喜愛的太空人為岩士唐。他未來會於英國利物浦大學修讀航空科技工程相關的課程。在體驗營中，他期望可接觸多些航天科技建設，因為以往都在書本上了解有關知識，所以有意親身體驗，而最期待的景點為冷湖火星基地，因為可間接體驗火星環境，而且也是活動首次新增景點。順德聯誼總會梁銶琚中學的中五學生陳樂桐表示，自己最深刻的經歷為第2輪選拔，當時在營中隊伍行錯路線，最終步行9公里，遲到50分鐘才到終點，初時有些擔心自己不能入圍，幸好隊伍團結和無嘈交，明白團隊合作的重要；她也期望到冷湖火星基地參觀，感受2,700米高海拔地方的感覺。

保良局馬錦明夫人章馥仙中學中五學生呂沛盈認為，第2輪3日兩夜訓練營的收穫較多，當中學習中式步操體會到訓練的辛酸，有時需在炎熱溫度下步操，但當中更考驗團隊合作重要，一定大家同心合作才做到。當中他更希望參與VR體驗活動，了解航天員面對的困難，未來想從事航天事業，最喜愛的太空人為楊利偉。順利天主教的中二學生李逸龍指，雖然擔心自己航天見識少過人，但原來之後發現自己對航天天文見識幾乎與他人無異。他一向喜愛理科，但也會在完成此次旅程後再決定是否於高中選擇理科。他最想去敦煌莫高窟，因為以往只能在中史書上了解歷史文化，此次特別想親身體會其雄偉之處。