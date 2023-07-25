逾半受訪青年入不敷支　批藍圖「掂唔到」自己

政府去年底公布青年藍圖，至今逾半年，惟仍有青年覺得藍圖「掂唔到」自己，有組織帶同約10名青年今（25日）會見民政及青年事務局，在場青年均表示未被當局諮詢過，組織代表亦質疑「如何令佢哋真係參與到」。

香港社區協會組織早前共訪問84名家庭每月收入中位數8,000港元的基層青年，58.3%的受訪者面對最大問題是常不夠錢開支、其次是家庭住屋太細，無獨立空間學習，近半受訪者目前租住劏房。結果顯示青年關注加強生涯規劃 、推廣職業專才教育 、推動境外交流實習、照顧青年居住需要 、提升就業能力 、支持青年持續進修等。

社區組織協會幹事幹事施麗珊指低收入青年認為藍圖「掂唔到」自己，他們面對的最大問題是經濟上的支援，而沒有實習費的實習、平均每個酒店改造的青年宿舍房間需5,500港元月租，青年也難以負擔。

施又引述民青局副局長梁宏正在回面期間指青年儀表板將設「冷資訊」和「熱資訊」，即會有很多前瞻性數字，而青年手機應用程式也會有互動的元素，冀在半年內完成公布，當局也指青年藍圖為「小施政報告」，一定會「寫得出做得到」。