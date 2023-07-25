十三街單位爛到住唔到石屎水加餸　江玉歡質疑重建次序

舊區重建步伐緩慢，土瓜灣「十三街」樓宇失修，單位內冧石屎令住户人心惶惶，卻遲遲未見納入重建之列。立法會發展事務委員會今日(25日)討論市區重建局的工作，議員江玉歡今日（25日）拿出一塊石屎，舉起多幅類似危樓的照片，批評當局「急症」不做，質疑重建次序到底是按賺錢與否抑或是失修程度？

江玉歡在會上質疑當局的做法對「十三街」居民是否公道，她指在2014年九龍城市區更新地區諮詢平台早已提出優先重建「十三街」，認為把「十三街」列作綜合發展區的原意是鼓勵大型重建，增加投資誘因，如今卻變成壓死「十三街」重建的主要原因。她形容「十三街」慘不忍睹，質疑當局有沒有親身進入住戶調查過，「知唔知入邊爛成點樣」，很多房屋爛到「住唔到」，又指石屎跌落已經不是新鮮事，形容居民用天花跌下的石屎水加餸，是否市民要在屋企、企樓底都要帶頭盔。她批評當局「急症」不做，質疑是按賺不賺到錢，還是按失修程度來定重建次序。她促政府考慮運用地積比轉移或互換，或者取消、更改「十三街」的綜合發展區地位。

當局暫時無意改變同區7年樓齡的補償機制，議員洪雯認為會直接影響市建局啟動重建的時間。她提出「十三街」居民表示願意接受更高樓齡補償換取盡快重建，又指改善居民居住條件核心目標，市建局不是私人發展商，因爲有虧損而不重建是不合理的。她希望市建局會否考慮向立法會提出檢討7年機制，建議擴大地積比轉移的地理範圍到不同分區，用區外有利可圖的項目補貼區內難以重建的項目，從而加快重建。

市建局認同是時候可以檢討7年機制，但發展局希望推動更多重建，不希望在現在引起辯論，反而阻慢速度。政府接下來在強拍有修訂，會用借貸、批地等方式提供支援。轉移地積比方面，發展局稱跨區不是不可以，如果有油旺的經驗，都願意在其他區拆牆鬆綁，但需要時間做研究。

發展局局長甯漢豪表示，有2800餘棟樓宇未有遵辦強制驗樓通知，其中包括「十三街」樓宇。當局接下來會重點跟進，主動抽查，介入維修，有些當局已經選定代業主做。當局明白居民和業主很期望當局介入，但都不能夠乾等，要共同努力遵辦通知。至於「十三街」何時能啟動重建，要交給市建局有空間去檢視。

另一議員陳學鋒質疑市建局規劃反而令區域愈住愈逼、愈住愈多人，當樓價下跌時當局的發展模式便不可持續，又批市區重建項目速度緩慢，每個項目起碼都要10年，甚至20年有多。他指現在又有荃灣、油旺等計劃，令市民期望變大，更加「唔郁添」，坐等市建局來收樓，令舊樓本身狀況愈來愈差。

地產及建造界議員龍漢彪指私人市場收購舊樓要給30%印花稅，並購程序漫長起碼要3-10年，認為在高息環境下，是私人市場參與重建的障礙。當局表示未有意向改動需求管理措施的税項，認為在壓力下能夠促使發展商能盡快完成收購，不會慢拖進度。