涉尋曝光求刺激跳輕鐵車頂　3人各罰2千　另2人押後8.8判刑

今年初網上流傳一段影片，片中青年跳上行駛中的輕鐵車頂自拍，甚至在除夕晚，攀上尖沙咀中間道一地盤的天秤頂自拍及用航拍機「打卡」，以及在沙田城門河一處玩充氣式獨木舟等。5名涉案男子被控「故意危害安全的罪行」、「禁止進入限制區域」及「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」等罪，案件今（25日）在東區法院再提訊。5人分別承認全部控罪，裁判官同意被告僅貪玩，無意傷害人或破壞，但對公眾安全構成風險，將其中2人判刑押後至8月8日，以索取社服令及背景報告，1人須還押；其餘3人罰款2000港元。

5名男被告依次是唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業）。唐和李有律師代表，其餘3人均自行應訊。案情提及，涉案影片長約7分鐘，2023年1月8日上載至首被告的Instagram帳戶，取名為「唐狗海陸空套餐」。警誡下，首兩名被告說是一時貪玩才做出這些行為。代表首兩名被告的大狀求情指，被告行為可算是愚蠢、魯莽甚至胡鬧，但強調他們無惡意，事後已下架影片，冀法庭輕判。陳海翹自行陳詞則向父母道歉。法庭決定先為唐卓賢及李兆亨索取報告才判刑，唐須還押，其餘3人各罰款2000港元。

唐卓賢、陳海翹、莫籍皓及區頌旼，被控於2023年1月5日，在沙田城門河道未獲允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。唐卓賢及李兆亨則被控於2022年12月22日，分別在屯門市中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間，及在鳳地輕鐵站與兆康輕鐵站之間故意地跳上一架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上的乘客或任何人的安全。唐卓賢被控於或約於2022年12月31日，在尖沙咀中間道11號的一個工地，在無許可遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。

案件編號：ESCC 1310/2023