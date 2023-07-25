政Whats噏：不滿官員敷衍回應　盧偉國追問被熄咪

官員敷衍回應，議員真係好難「收貨」。立法會發展事務委員會今日(25日)開會，工程界議員盧偉國話舊區重建、樓宇維修同各種基建項目，工程建造行業雖然「有工開」，但同時遇到政府收回棕地嘅問題，質問發展局局長甯漢豪點樣解拆呢個困局？結果甯漢豪冇正面回答，盧偉國即刻追問，但就被主席謝偉銓「熄咪」。

盧偉國發言時話政府有冇一個整體策略，如利用市場力量、公私營合作等，去應付問題錯綜複雜嘅舊區重建同樓宇維修？跟住佢話明白當局可能「巧婦難為無米炊」，然而業界若應政府要求遷出棕地，仲有乜嘢地方可以去呢？如果叫佢哋告老還鄉，咁個行業又點生存呢？甯漢豪回應話政府高度關注近日有樓宇發生冧石屎或批盪嘅事件，其實政府已預留金額資助有關樓宇維修嘅計劃，但礙於疫情、招標同唔夠人開工等諸多原因而導致進度緩慢；至於點樣鼓勵市場參與，甯話有關政策將陸續出台，到時再同議員交代咁話。

由始至終，甯漢豪都無實質回應盧偉國關注嘅棕地問題，盧偉國雖立即追問，但主持會議嘅謝偉銓就已經嗌下一位議員龍漢標發言，盧偉國就話「主席，唔好意思，佢未答呀。」殊不知語音剛落就被「熄咪」，於是就大嗌「我唔係要佢依家答」，強調「就算佢唔答，但都要提示佢要跟進」。