電動移動工具料年底合法化　交諮會倡執法設罰款及年齡限制

經立法會討論及政府部門研究，電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車等「電動可移動工具」，可望在今年年底合法化，並於指定單車徑行駛，但其安全性仍引起市民疑慮。交通諮詢委員會(25日)今日就聽取政府介紹本地使用電動可移動工具的規管建議後，提倡設立定額罰款、使用者年齡限制等。

政府在會上介紹電動可移動工具的建議規管架構及相關修例安排，料將分階段容許公眾使用。但由於電動可移動工具屬機械驅動車輛，符合現時《道路交通條例》(第374章)中「汽車」的定義，因此在道路或私家路(包括行人道)上使用未登記或未領牌的電動可移動工具，可能違反相關法例。然而隨着科技發展，有關移動工具的設計及生產技術亦不斷優化且日趨普及，不同司法管轄區亦已陸續容許及規管其使用。

為了吸取規管電動可移動工具的實際運作經驗，運輸署曾於部分單車徑路段進行一系列試驗，並進行問卷調查。港府建議在技術及安全規範許可的情況下，考慮容許在指定的單車徑上使用若干電動可移動工具，但因應香港人口密集和道路汽車流量高的情況，電動可移動工具不應在行人路及行車道上行駛。

交諮會主席張仁良表示，委員得悉政府建議設立電動可移動工具認證計劃，以標記合規格的工具，分階段容許有標記的電動可移動工具在指定單車徑上使用，設立定額罰款制度以提高執法成效，設定電動可移動工具使用者最低年齡限制，以及要求使用者佩戴頭盔以加強安全保障。