望港鐵落實列車保養建議　交諮會：維持鐵路服務安全「責無旁貸」

去年本港發生兩宗大型鐵路事故，港鐵早前向政府提交檢討報告，宣布研究列車服務「早收晚開」以延長非行車時間內的維修時間，亦會於未來5年會投放逾650億港元更新鐵路設施及保養維修。交通諮詢委員會今日(25日)聽取港鐵的檢討結果，委員均認同檢討報告內容，並期望公司適時落實各跟進措施，回應市民期望。

交諮會主席張仁良於會議後表示，委員支持港鐵公司按全面檢討結果制訂的5大跟進範疇，特別是透過運用創新科技應對資源限制，並提升服務及鐵路資產的維修保養，並指港鐵公司為市民提供安全可靠的鐵路服務責無旁貸，因此進一步改善風險識別及緩解至為重要。

他又稱委員期望港鐵公司適時落實各跟進措施，進一步提升鐵路資產管理及維修保養制度，回應市民期望。

另外，政府於會上介紹提升個人化點對點交通服務建議措施的最新進展，包括引入的士車隊制度、增加的士最高乘客座位數目至6個、引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，以及提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則。張仁良引述委員歡迎措施，回應市民對更優質的士服務的訴求。