社會復常兼派消費券　商場推8萬件家居用品低至一折

香港全面撤銷防疫措施後，社會踏上復常之路，加上政府派發第二輪消費券及東鐵線直達港島等多項因素帶動下，鐵路沿線商場生意穩步上揚。沙田有鐵路沿線商場舉行復常後的首個大型優惠購物日，推出超過8萬件名牌傢品電器，部分以低至1港元或一折開售，規模為歷屆之冠。今年續推「網上先預留、後取貨」免卻市民排隊外，亦與同區商場齊推優惠產生協同效應，吸引大批市民前來「血拼」。開售日下午，兩個同系商場人流均較去年錄得雙位數字增長，有在沙田區租屋的大學生斥資逾萬元購買傢俱，亦有年輕情侶用新派發的消費劵「合資」買梳化床，商場料今年生意額將較去年同期上升25%，料人均消費達1.3萬港元。

以家居主題定位的沙田大型商場HomeSquare在政府派發第二輪消費券首日，夥拍近120家商戶，由7月16日起至8月15日舉行為期一個月的「香港家居折2023」，推出商品超過8萬件，較去年大增2萬件。當中，一折貨品成為市民搶購目標，包括Dyson 無線吸塵機及風筒、Owell直飲淨水機、AMENTO 雙座位真皮雙電動彈較梳化、Cosmo X 按摩椅及三菱重工空氣清新機等，亦有低至1港元的餐椅，攪拌器及砧板等。開售日商場人流如鯽，並以年輕人佔大多數，他們紛紛搶購心頭好。居於大圍的情侶鄭先生及吳小姐趁新居入伙特意前往選購傢俱，他們對一張特價梳化床情有獨鍾，指無論顏色及呎寸都合心意，恰巧派發消費券，每人「合資」2,000港元就差不多買到心儀目標。

新地代理租務部副總經理許嘉雯指，今年是全面復常後首次舉辦「香港家居折」，適逢政府派發第二期消費券，HomeSquare聯同新城市廣場舉辦開售日，預料首天開售的單日人流將較去年上升20%，預留商品總數更較去年增加40%，今年亦新引進9家商戶加入家居折，帶動生意額錄得25%升幅。她又指今年是開關後的首個暑假，內地生來港租樓，對傢俬需求增加，而派發消費券後也會吸引一班本地客消費，加上東鐵線直達港島後帶旺鐵路沿線商場人流，預計今次「家居折」人均消費達到約1.3萬港元。

暑假屬大學生的消費旺季，內地來港就讀的Yolo及Suzy，由於各自在中文大學及教育大學上學，故合租一個沙田區單位，她們專誠到「家居折」添置心儀傢俬，預算1萬至1.5萬港元買傢俱及電器；至於同樣與朋友合租的本地大學生劉同學，就透過網上預留服務預訂了一個枕頭，並預算約2,000港元購物，「剛派了消費券，打算買些輕型家俬及電器。」

今次「家居折」在商場中庭位置亦展示各款梳化及餐椅等，吸引大批市民試坐及參觀。at.home瑞典歐化(遠東)有限公司執行董事及董事總經理陳傅賢指，品牌於商場中庭開設優惠限定店，冀為市民提供簡約，實用及有個性化的傢俱產品。公司提供北歐、輕奢及工業等不同風格產品，迎合不同客人需要，讓市民留在家的時間較以往有質素，為年輕用家打造與眾不同的安樂窩。而沙田一帶近期有很多新樓盤落成，對傢俱家品需求殷切，而公司提供便捷送貨服務，「基本上一買就安排到送貨，幫到客人做好預算。」