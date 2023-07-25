立會首論強制舉報虐兒草案　議員憂藥劑師等納清單現爭拗

本港近年爆出多宗嚴重虐兒個案，引起社會各界關注，政府早前就強制舉報虐兒條例草案刊憲，要求社工、老師及醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的虐待個案。立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會今日(25日)首次召開會議，多名議員關注現時被納入強制舉報者清單的部分專業是否有必須性，包括「藥劑師」及「助產士」，憂慮日後或出現爭拗，甚至誤中副車。勞工及福利局在會上解釋，立法後將設有舉報者指南，除條例的法律框架外，亦會將各種情景羅列當中；另外當局亦會設立免責辯護，只要舉報者是真誠而合理地相信延誤舉報，是符合受虐兒童的最佳利益。

目前條例草案擬將學校教師納入於強制舉報者清單當中，議員梁子穎形容，絕大部分教師均不是施虐者或受虐者，惟目前階段仍未有清晰指引，亦欠缺實際例子，令教師在執行上感迷惘。他續指，兒童受虐需要時間觀察，但考慮到教師工作忙碌、分身不暇，加上當受虐個案經轉介至社工後，往往亦因私隱問題，而未有進一步透露，最後若雙方未有舉報，或令教師恐誤墮法網，令事業前路盡毀。

勞工及福利局副局長何啟明則形容，老師為虐兒個案中的重要揭發者，根據過去數字顯示，新冠疫情後遭揭發的虐兒個案數字明顯上升的原因，很大機會與復課有關，故老師的角色在體系內是十分重要，尤其當施虐者可能是受害者家屬，故若要揪出施虐者，老師自然成為關鍵。他續指，希望老師明白條例立法後，並非如同現時般運行，屆時責任將會落於教師的持牌人身上；至於教師操守指引方面，相信需要法例通過後的一段時間，交由相關專業委員自己更改及調整。

不過，議員邵家輝及林素蔚卻分別質疑，「藥劑師」及「助產士」被納入強制舉報者清單的必要性。另一議員梁毓偉則關注現時每年的舉報數字、專業人士分布比例，以及政府會否展開跨部門小組協調。醫務衞生局首席助理秘書長李統殷表示，明白不同醫療專業所接獨兒童的情況不同，以及其工作性質、環境、範圍亦會有變化轉變，由於較難一概而論，故認為在保護兒童的角度上，將所有與醫療專業有關的人士納入是最合適的做法。至於助產士方面，由於她們於產後亦會為婦女提供照顧初生嬰兒的建議，故當中亦有與兒童接觸的機會。

社會福利署副署長(服務)黃國進則補充，許多虐兒個案都經由專業人士轉介，根據數字，去年共收到約1,200宗個案轉介，大多為是次已納入強制舉報的專業，其中有300宗個案為學校教師轉介，佔25%；醫護人員則有約220個，佔20%；其餘500多個則來自不同社會服務單位。