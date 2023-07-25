斜陽熔金落西邊　飄雲染虹浮長空

在超強颱風「杜蘇芮」訪港前夕，本港今日(25日)下午除天氣酷熱，晴空萬里的天空更出現「七色彩雲」，讓人回想港產片角色紫霞仙子的經典台詞「我的意中人是一位蓋世英雄，有一天他會腳踏七色彩雲來娶我」。根據天文台資料，呈現彩色的雲被稱為「虹彩雲」。

今日有不少市民在社交平台Facebook，貼出下午至傍晚時分所看見的彩雲奇景，其中在群組「香港風景攝影會」分享的圖片所見，在黃昏的海面上空，清晰可見多片彩雲飄浮於碧落，配合熔金似的落日，景致相當壯觀。此外，另有慈雲山居民亦在群組「慈雲山資訊交流」分享拍得的彩雲景色，引來多名同區居民分享所攝彩雲異象。

「虹彩雲」是一種特殊光學現象，天文台資料指出，當陽光穿過雲中大小均勻的微細水滴或冰晶後，產生衍射(又名「繞射」)作用，在雲塊浮現出柔和生動的色彩，這通常見於太陽位於高層雲或高積雲附近時。若光線的衍射發生在較大範圍的雲層上，則會出現「日華」。由於虹彩雲通常在太陽附近出現，因此在觀看時應避開陽光的直射，以免損害眼睛，亦可較易認出虹彩雲。