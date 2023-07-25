西貢鯨魚背部現傷痕　團體籲公眾勿出海追鯨蹤

西貢自本月13日罕現鯨蹤後，不少船家以此為商機，招徠市民及客人乘船出海賞鯨，但同時亦影響鯨魚作息。不過，海洋公園及香港海洋公園保育基金今日(25日)就發出新聞稿，有照片顯示鯨魚背部已有螺旋槳造成的傷痕，其安全狀況令人擔憂，有關團隊正採取行動，以確認鯨魚品種及健康狀況。

海洋公園表示，自本月中旬發現有鯨魚於西貢水域覓食以來，顯然鯨魚現身香港令不少市民大感興奮。不過，不少市民於過去周末出海追尋鯨魚的行蹤，但近距離接觸鯨魚會令牠們變得緊張，更可能會令牠們難以休息或進食及受到創傷，對生命構成威脅。園方強烈呼籲公眾不要出海追逐鯨魚，因為這行為對鯨魚和市民都會構成危險，並提醒應與鯨魚應保持安全及適當的距離。

保育基金科學主任陳梓南補充指，鯨魚屬於敏感物種，很容易受到噪音、突然移動和人為滋擾所影響。因此太接近只會破壞牠們的自然行為和遷移模式，對牠們的健康產生長期負面影響。專家認為，這條鯨魚需要特別關注，而小組正與漁護署密切合作，監察鯨魚狀況，並以最佳方法協助牠。

海洋公園的團隊自本月14日起，經常到西貢水域觀察，並會抽取鯨魚出沒的海水樣本進行環境DNA分析，以嘗試辨認其品種。據專家拍攝的照片和影片所見，這條鲸魚估計身長約7米，相信是生活在全球熱帶地區的布氏鲸，香港屬於牠們的次要活動地帶，故於本港水域出現布氏鯨雖罕見，但屬正常現象，其主食以沙丁魚、鯷魚、鯖魚及鯡魚等魚群為主。而過去一周鯨魚以「陷阱進食」方式來捕獵，即在水面張開大嘴，把大量水連同目標食物一同吞入口中，然後經鯨鬚板過濾海水中留下食物再吞下。