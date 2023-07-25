海洋公園哈囉喂9.15開鑼　首輪推「鬼校輪迴」體驗猛鬼學校

海洋公園今日(25日)發表本年哈囉喂全園祭首個驚嚇主題──「鬼校輪迴」！除了都市傳說中的「猛鬼學校」外，更會有連同其他不同驚嚇主題體驗。另又配合本港9月開學日，加以「入學」、「迎新日」、「留堂」等學校特色的元素，相信可為港人帶來意想不到，既恐怖又罕見的「學習」體驗，讓每位新生玩到失聲尖叫，由早到晚「驚嚇無限loop」。

「鬼校輪迴」將以往的驚嚇體驗與學校元素混合，看似平靜的學校，會有笑容滿滿的南瓜燈會在校園每個角落與來賓打招呼。新生們亦可先到「搗蛋糖果派對」參加迎新會，先玩遊戲贏糖果，感受哈囉喂氣氛。校園內亦有一班聯群出巡的訓導主任，以及一眾畢業無期的小妖幽靈，會神出鬼沒地捕捉新同學打卡，大家切記扮個開心鬼臉回敬。小息時，亦不要錯過參加「威威圍威喂」派對，公園的可愛吉祥物威威與好友會換上哈囉喂服飾，與新生們一起載歌載舞，讓大家不會在鬼校被嚇到僵硬。

鬼校的時間表豐富而精彩，班主任會帶新生投入令人喘不過氣的學習體驗，欣賞震懾全場的「嘩鬼大匯演」和各種祭典，以及在鬼影幢幢的「怨靈校巴站」上，拍攝校園生活照「呃like」。而被遺忘已久的「暗黑嘉年華」亦將會再度奏起派對樂章，讓新生走進殘破的帳篷窺探鬼魅雲集的派對盛況。大膽的同學務必自願留堂，因為愈夜愈驚喜、愈驚嚇！海洋公園內多個地點會在下午5時變成異度鬼域，處處都是撞鬼熱點。不同埋身驚嚇體驗即將揭曉，選擇第一志願入學的新生們，亦記得立刻交學費留位啊！

今年哈囉喂全園祭將於9月15日至10月31日期間舉行，「鬼校輪迴」上課日有限，不過一經入學，無限輪迴。市民亦可購買「全日暢玩優惠門票」，即可玩盡海洋公園哈囉喂全園祭「鬼校輪迴」的日夜景點及表演(指定驚嚇體驗除外)，票價成人為388港元、小童233港元。如想挑戰哈囉喂全園祭的鬼異體驗，市民可留意即將公布的驚嚇體驗門票。