東方日報A1：強制舉報大包圍　專業人士岌岌可危

強制舉報虐兒大包圍，個案轉介社工後，教師未必知情，又「燒埋」藥劑師、助產士等專業人士，人人岌岌可危。立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會昨首次召開會議，多名議員關注，被納入強制舉報者清單的部分專業是否有必要性，包括藥劑師及助產士，憂慮日後或出現爭拗，甚至誤中副車。勞工及福利局解釋，立法後將設有舉報者指南，除條例的法律框架外，亦會將各種情景羅列當中。另外，當局亦會設立免責辯護，只要舉報者是真誠而合理地相信延誤舉報，是符合受虐兒童的最佳利益。

條例草案擬將學校教師納入於強制舉報者清單當中，議員梁子穎形容，絕大部分教師均不是施虐者或受虐者，惟現階段仍未有清晰指引，亦欠缺實際例子，令教師在執行上感迷惘。兒童受虐需要時間觀察，考慮到教師工作忙碌、分身不暇，加上當受虐個案經轉介至社工後，往往亦因私隱問題，而未有進一步透露，最後若雙方未有舉報，或令教師恐誤墮法網，事業前路盡毀。

勞工及福利局副局長何啟明則形容，老師為虐兒個案中的重要揭發者；根據過去數字顯示，疫情後遭揭發的虐兒個案數字明顯上升，很大機會與復課有關，老師的角色在體系內十分重要，尤其當施虐者可能是受害者家屬，故若要揪出施虐者，老師自然成為關鍵。

不過，議員邵家輝及林素蔚卻質疑，藥劑師及助產士被納入強制舉報者清單的必要性。另一議員梁毓偉則關注每年舉報數字、專業人士分布比例，以及政府會否展開跨部門小組協調。

醫務衞生局首席助理秘書長李統殷表示明白不同醫療專業所接觸兒童的情況不同，以及其工作性質、環境、範圍亦會有變化，難一概而論，故認為在保護兒童的角度上，將所有與醫療專業有關的人士納入是最合適做法。至於助產士方面，由於她們於產後亦會為婦女提供照顧初生嬰兒的建議，故當中亦有與兒童接觸的機會。

社會福利署副署長黃國進則補充，許多虐兒個案都經由專業人士轉介；根據數字，去年收到約1,200宗個案轉介，大多為是次已納入強制舉報的專業，其中有300宗個案為學校教師轉介，佔25%；醫護人員則約220個，佔20%；其餘500多個來自不同社會服務單位。

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