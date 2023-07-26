照顧者支援專線料9月下旬推出　議員促當局釐清危急程度免延誤

政府今年起逐步推出加強支援照顧者措施，據勞工及福利局和社會福利署向立法會福利事務委員會提交的文件提到，社署已委聘東華三院營辦照顧者支援專線，預計今年9月下旬推出，並至少設立30條專線，24小時運作，由專業社工接聽，為照顧者轉介服務、提供輔導和外展探訪等，預計每年可處理逾30萬個來電。

議員江玉歡今早(26日)在電台節目表示，期望專線可提供緊急輔導、協助及資訊予照顧者，並獲得即時的對接服務。議會昨日(25日)討論有關支援專線，有勞工及福利局代表提到，會提供照顧者平台交代所有相關支援和服務，負責接聽的東華三院會轉介服務及跟進個案。江認為，理想是做到透過電腦按鍵就可掌握資料甚至連接服務，求助人士毋須逐一尋找服務機構。緊急情況下外展社工隊會在60分鐘內抵達，惟她認為若求助人是中風等危急情況就不應該等外展隊。建議當局交代清楚何種情況可致電專線，以免延誤。

同場的團體「照顧照顧者平台」成員黃佳鑫則期望專線不單止支援照顧殘疾及長者的人士，亦應包括兒童照顧者等。他建議利用不同的人手處理個案，若僅提供相關資訊，求助者即使等待多時，亦找不到專門機構的對應服務，期望當局可以按季度檢討專線的運作情況，勿流於表面。