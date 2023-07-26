外派駐港員工薪酬福利年均218萬元　全球排第5遜內地

本港全面對外復常，有調查指本港在去年全球外派員工薪酬福利排名中上升至全球第5位，亞洲區則排名第4，惟總價值相比2021年下降了 2%。而亞洲區排名首位的是日本，其次為印度，中國內地位居第三，而新加坡則排名第七，在韓國及台灣之後。至於全球排名首位的仍然為英國，平均外派員工薪酬福利組合超過44萬美元(340萬港元)。

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利(包括如住房、國際學校、交通用車等)，以及稅務三部分。人力資源管理顧問機構ECA International 發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，指出香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升三名至全球第五位，但總價值相比2021年下降了2%。目前，香港外派員工整體薪酬組合的總價值為278,020美元(約218萬港元)，當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元(1.87萬港元)和1,600美元(1.24萬港元)。

ECA International 亞太區域總監關禮廉指，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。港元表現相對強勢，令香港的排名上升三名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

與去年相比，今年大部分受訪亞洲地區的外派員工現金薪酬下降，導致以美元計算的整體薪酬福利組合價值，在超過一半的地區有所下跌，當中包括日本、韓國、中國內地、台灣等。當中，新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升6名至第16位，亞洲則排名第7。

日本繼續在亞洲區居首，其次為印度，中國內地排名保持不變續居第三，全球排名第四，駐中國內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算下跌了5%。全球方面，英國於2022年繼續成為外派員工成本最高的地區，平均外派員工薪酬福利組合為441,608美元(約344萬港元)，與去年大致相同。由於美元表現強勢，美國在全球外派員工薪酬福利排名中上升7名至第9位。