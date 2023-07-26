演唱會門票網購騙案一周23宗　共損失14萬元

近日不少人氣歌手相繼登台開演唱會，不法分子也絞盡腦汁在各社交平台藉拋售門票為名騙財。執法部門於短短一周內已接獲23宗關於演唱會門票的網購騙案，合共損失逾14萬港元，有女學生更因此損失逾2萬港元。

其中一名受害的17歲女學生日前透過Heymandi交友程式認識賣方，並以600港元向對方購買一張演唱會門票，惟轉帳後對方以需繳付手續費為由要求再次付款，女生不虞有詐，分別再轉帳11次共2.2萬港元。她最初仍懵然不知，直至將事件告知家人，才悉受騙。

截至今日(26日)，過去一周經常涉及騙案的貨品首3位是酒店/露營/旅遊套票、演唱會/主題公園門票/ 船票、手袋，其餘的則有傢俬/家庭用品、健康藥品、玩具模型、海鮮食品、電器、遊戲產品/遊戲帳戶，以及貨幣兌換服務。而詐騙專頁則有Fan Club Wong (UID: 100085549507103)、HK - campervan、HK-MorningStar、L want to travel、Max Notice (UID: 539372843)、Sun travel agency、Worldwide 代購專門店，以及Worldwide 專業代購。