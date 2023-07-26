42%人若工作生活無法平衡欲辭職　能源與環境最受打工仔歡迎

國際人力資源顧問公司Randstad今日(26日)發表《2023 僱主品牌研究》，調查指最受本地打工仔歡迎的行業為「能源與環境」，以54分位居榜首(100分為滿分)。而「奢侈品和零售業」就上升8分至50分，取代房地產成為第二個最受歡迎行業，調查亦指香港打工仔傾向在本地公司就業，而中電及香港賽馬會成為本港最受打工仔青睞的企業。

研究於今年1月向2,750名本地受訪者進行調查，包括在職員工和求職者。在參與投票的 10個行業中，「能源與環境」行業以54分位居榜首，使其成為香港最具吸引力的工作行業，較去年增加3分。而「奢侈品和零售業」錄得最高升幅，由去年的42分升至50分，取代房地產成為第二受歡迎行業。

近年港人注重工作與生活平衡(Work-life balance)，調查結果顯示 Work-life balance是打工仔評估理想僱主的重要因素，有多達42%受訪者認為，若工作無法平衡生活，他們會考慮辭職去改善此因素。不過，儘管打工仔對工作與生活平衡抱有很高期望，但研究數據顯示，僱主在工作與生活平衡方面所能提供的評分，從8分減至5分。

該公司於今年5月公布2023年香港最具吸引力的20家企業，當中包括中電及香港賽馬會外，涵蓋金融、地產及跨國企業，而今年新晉的企業包括香港交易所、滙豐銀行和澳洲電信。