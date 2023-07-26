警員涉與2男互毆被控襲擊　同袍作供認事發時無表露身份

兩名男警收工後到酒吧飲酒，之後跟新相識女酒客搭的士離開，途中卻遇上兩名「攔路虎」，兩名男子涉嫌拉了其中一警員出車，3人疑互相襲擊，因而共被控2項普通襲擊罪，他們全部不認罪，案件今(26日)在屯門裁判法院開審。同坐一車的男警以控方證人身份作供，他承認同袍被拉落車時他無表露身份，沒有挺身而出。

3名被告依次為何東森(25歲、文員)、何力桓（19歲、文員）及利茂生（29歲、警員）。控罪指，何東森及何力桓於2022年10月15日，在屯門鄉事會路2號安定邨近安定邨巴士站路邊(往兆麟苑方向)襲擊利茂生。利茂生則被控於同日同地襲擊何力桓。據悉利現已被停職。

任職警員的王偉成供稱，他認識利茂生約4年，是朋友關係，平日會外出消遣，會稱呼對方「David」。10月14日晚，他收工後約了利茂生去酒吧飲酒，飲酒期間識了一個女酒客，他們有玩遊戲，輸了罰飲酒，他自己飲了幾杯啤酒，但無留意利飲了多少。至翌日凌晨2時許，他、利及該女酒客搭的士離開，他坐前座，利和女子坐後座。的士駛至安定邨巴士站時，的士司機說利嘔吐，遂停車，女酒客此時離開。

王續指，未幾，兩名男子充滿敵意，突然來勢洶洶趨前，拍了的士車頭，講了句粗口，他們叫司機別開車，又叫王別走，隨即合力拉扯利，王問「搞咩嘢，搞咩嘢」，但無人理他。最終王將利拉落車，的士亦駛走，約300米以外再停車，王折返找利，但利已不在現場。之後利聯絡他，他即時去找利，發現利頭流血，遂報警。王承認，利遭兩男拉落車時，他沒有表露警察身份。辯方質疑，作為警察，他見到同袍遭拉落車，卻沒有挺身而出，防止罪案發生，他同意說法。

案件編號：TMCC61/2023