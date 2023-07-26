告士打道的哥命喪工程車下　日踩逾十小時年終無休

銅鑼灣告士打道昨晚(25日)8時許發生奪命交通意外，一輛的士疑收掣不及直剷前方工程車車尾，姓謝(60歲)的哥當場昏迷，送院後證實死亡。東網記者今日(26日)訪問死者家屬，謝男遺孀親訴多年來夫妻、家庭不睦，語氣中帶五味雜陳。

據悉，死者遺孀與死者母親分屬同鄉，於1996年與死者結婚，多年後來港定居，並為死者誕下兩女。然而，死者遺孀在港生活並不如意，誕下大女時，更因在港無人照顧，需返回內地生產，由親生父母守候照料。

據謝太指，死者多年來性格火爆，脾氣暴躁，平時經常向家人發火「出氣」，更曾多次為謝太外出工作問題爭執。面對長期的言語中傷，謝太坦言初時感不快，惟後來已「當佢唱歌」，靠自己外出散步紓緩。而家中終日吵鬧不停，更引起鄰居關顧，惟其丈夫從不認錯，對「家和萬事興」的勸告聽若罔聞，令其更感無奈。

謝太續指，死者數十年來任職司機，數年前轉揸的士，並駕駛特更，每日凌晨開工至晚上9時才收工，甚少休假。謝太形容他身形矮胖，如同「洗衣機」一般，故兩人於結婚初期，有從飲食着手改善健康，惟至近5至6年死者轉駕的士，較多外出用餐，早年檢查後得悉有膽固醇超標及高血壓等問題，需要定期覆診。未知是否受其身體狀況影響駕駛，死者於去年底及數個月前，亦分別在東區及銅鑼灣發生交通意外，當時並無造成傷亡。

據了解，死者大女已投入社會工作，細女則正就讀大學，謝太透露已婉拒社工協助尋求經濟援助，稱短期內家計應負得來，計劃待自己手部傷患康復後重投社會工作。