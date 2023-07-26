免疫力弱人士易受「生蛇」之苦　專家促納生蛇疫苗入資助計劃

患免疫系統疾病如血癌、類風濕關節炎等，或更易受「生蛇」威脅，然而免疫力弱人士受感染，症狀亦較一般人嚴重得多。聖雅各福群會今日(26日)宣布，惠澤社區藥房下月將推出「新一代重組帶狀疱疹疫苗接種」先導計劃，向有經濟困難人士提供100個免費接種名額，以及向其他合資格人士提供優惠價錢接種。

聖雅各福群會表示，先導計劃下月1日開始，分兩階段進行，首階段先服務公立醫院覆診且領綜援人士，需獲醫生發出轉介信；持綜援證明文件及香港身份證人士，可登記免費接種，名額100 個；次階段則毋須資產審查，只要持醫生轉介信及香港身份證，即可登記以優惠價格4,200港元接種，名額不限。所有合資格人士需先致電社區藥房查詢及登記，並按預約時間接種。50歲或以上及18歲或以上高風險人士，均建議需接種兩針，且每針接種時間需相隔2個月

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，臨床數據顯示，50歲或以上患者若接種新一代重組帶狀疱疹疫苗，將能提供逾90%的帶狀疱疹預防效果；免疫力弱人士及患血液惡性腫瘤患者的保護率，亦分別達近70%及逾80%，故建議政府應急需將預防生蛇疫苗納入疫苗資助計劃。不過，他提醒患者應先諮詢醫生意見，並按個人身體狀況、病情，選擇最合適治療方案。

現年38歲的Elsa，本身患有紅斑狼瘡，於2015年底開始感受到背部及胸下位置持續出現痛楚，直至翌年於洗澡期間發現肚臍上方冒起紅點，懷疑自己有生蛇的情況，隨即到急症室求醫。她至今共經歷3次「生蛇」經歷，然而多次復發經驗使其感到身心疲倦，更不時出現神經痛後遺症，故正積極考慮接種「生蛇」疫苖。