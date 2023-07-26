救世軍聯港大研「九方格」評估生活質素　審視晚期病患長者需要

本港長者晚年生活迥異，部分人朝不保夕，受盡疾病折磨。為提高病患長者的晚期生活質素，救世軍與香港大學秀圃老年研究中心合作，推動「核心支援模式」，設計「九方格」評估量表，供晚期病患長者或其照顧者完成後，以制定合適介入服務，發掘他們未被滿足的需求。

根據研究中心的資料，「核心支援模式」的九方格會從橫軸即「個人」、「關係」及「社群」，了解長者的為人特質；並從「縱軸」即「感官」、「情況」及「靈性或存在」，了解長者在實現為人特質中遇到的挑戰。經過培訓的職員負責評估，過程需要1至2次面見，每次會面需時約30至45分鐘。

評估量表分為「院友版本」及「代言人版本」，即使長者因身體狀況不便溝通，其照顧者亦可代為發言。職員會根據已制定的問卷以傾談形式進行，完成評估後，可即時得知結果，九方格可以系統性地審視晚期病患長者的心理、社交及靈性需要，並提供適切服務。香港大學秀圃老年研究中心指，有關支援模式目前與16間院舍合作進行，評估會於長者晚期持續進行，直至參加者離世，緊急情況(如預計長者會在短期離世)個案會得到優先介入。