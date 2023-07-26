猴痘確診個案顯著上升　政府防護增設疫苗接種中心應對

猴痘病毒襲港！衞生署衞生防護中心今日(26日)表示，本港近日錄得的猴痘確診個案顯著上升，當中涉及曾進行高風險男男性接觸行為，當局提醒市民需提高警覺預防感染猴痘，另增設指定猴痘疫苗接種中心，並於明日(27日)開始運作，供高風險群組預約及接種。

衞生防護中心表示，本港迄今錄得16宗猴痘個案，均是男患者，年齡介乎25至59歲，當中8宗於今年7月錄得。經流行病學調查顯示，該8宗個案涉及男男性接觸者，曾於潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為。其中4人沒有外遊紀錄。初步調查顯示，有關個案屬源頭不明的本地感染個案，反映猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發情況。

上述16宗猴痘個案中，11名病人未有接種猴痘疫苗，另外兩人亦未有完成接種兩劑疫苗。為應對猴痘個案急增，當局新增的指定猴痘疫苗接種中心位於旺角亞皆老街147C號衞生防護中心大樓2樓，服務時間為周一至五(公眾假期除外)上午9時至晚上8時。發言人表示，猴痘一般是透過和有病徵人士的感染傷口作直接及密切的性接觸而傳染，市民應避免進行高風險性行為，例如進行不安全性行為、與陌生人發生性行為或擁有多名性伴侶。