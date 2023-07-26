「旁聽師」蘇逸佳涉藐視法庭　控方指案情嚴重要求判處監禁

過往經常到法庭旁聽與修例事件相關案件的「旁聽師」蘇逸佳，涉於前年12月的兩周內4度身穿印有黃色雨傘圖案的黑色衞衣等到法院旁聽，而遭法官趕離法庭。該名旁聽師其後被律政司以刑事藐視法庭展開交付羈押程序，高院今早(26日)處理該交付程序，旁聽師承認責任，法官陳健強將於今日下午4時頒布裁決。律政司一方指本案案情嚴重，要求法庭判處該旁聽師監禁，並要其支付約31萬港元訟費。

申請方是律政司司長，答辯人是52歲的蘇逸佳，過往曾任工業貿易署貿易主任。蘇被指2021年12月8日至22日3度在高等法院及一度在西九龍法院作出刑事藐事法庭的行為。據資料顯示該該4次事件法庭均正處理與修例事件或違反國安法相關的案件，包括《蘋果日報》前主筆馮偉光被控違反《港區國安法》到高院申請保釋被拒的案件等。被告在4次事件中均穿上黑色衞衣進入法庭，有部分時間，其衞衣上印有黃雨傘圖樣，最終他在擾攘一輪後均被趕離法庭，他亦曾試過圖闖入法庭時推撞保安員。

辯方求情指蘇因犯案失去公務員工作，目前無業，亦因案件處理時間長，無法展開新生活，希望法庭判處緩刑。律政司代表則指，蘇多次穿上印有政治象徵圖案的衞衣到法庭旁聽，以測試法庭對衣着的限制，打亂法庭訴訟程序，是對法庭權威的蓄意挑戰。代表認為事件須判處阻嚇性判刑，蘇亦需要支付訟費。

案件編號：HCMP 351/2023