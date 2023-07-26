考察澳門「一次放行」過關模式　議員料本港亦可仿傚

立法會議員劉國勳、陳勇等一行人日前考察澳門青茂、橫琴口岸的「合作查驗，一次放行」模式，認為香港亦可倣效。有議員透露已得到中央批准，相信可以在香港落實。

劉國勳解釋「合作查驗，一次放行」即允許市民去一個大廳，排一次隊，驗一次證件便可入境，全程大約20幾秒。劉以澳門為例，市民只要提前登記自助通道，憑回鄉證便可由澳門入境珠海，由珠海入境澳門則只需驗一次身份證。

劉認為無論是技術上或政策上都完全可行，他透露該模式得到了中央批准，技術上可以參照澳門已有的經驗，可以很快在香港落實。他指未來北部都會區發展，香港、內地來往更頻繁，過關模式要更便利，適逢沙頭角口岸、新皇崗口岸重建，適合定方案做「合作查驗，一次放行」，投入有關設備，再推行到其他口岸 。他還指青茂、橫琴口岸已經實現24小時通關，希望香港東、中、西口岸都可以做到。

議員陳克勤表示保安局早前也去過澳門考察，相信一次放行模式只要得到市民支持，立法會應很容易通過。陳認為該模式可以減輕入境處的人手壓力，法律法規方面可以參照澳門，可節省很多時間。