續就初選案自辯　何桂藍稱港人無話語權屬「鳥籠式民主」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今日(26日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何指，如果政府大規模DQ參選人，意味着立法會選舉的遊戲規則完全改變，從而觸發憲政危機。何亦提及香港人有票可投，卻沒有話語權，屬「鳥籠式民主」。

何桂藍在初選期間，曾談到「抗爭派最重要的任務，是繼續說服溫和派選民，為何要利用立法會選舉，觸發憲政危機。」何今解釋說，這句話是指，如果抗爭派獲得巨大支持，而政府選擇大規模取消候選人資格(DQ)，便明顯是在打壓香港民主派，而非純粹基於候選人政治理念。何稱，這等同宣稱香港選舉其實和伊朗等國家沒有分別，會造成合法性危機，從而形成憲制危機。

另外，何桂藍初選期間亦談到「文攻武鬥」，法官問及其意思。何回答說，「文攻武鬥」是討論立法會的術語，「文攻」指向的是用盡議員質詢及訂修正案的權力。就着「武鬥」方面，何指，若她成為立法會議員，她便有責任提出當刻需要提出的事項，即使有人用肢體上的方式去阻止她，也不應就此放棄發言。

案件編號：HCCC 69/2022