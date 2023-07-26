都大學者院校合作研發海堤生態磚　促進海洋健康

隨着城市發展及大規模填海造地，本港天然海岸線被愈來愈多人工海堤取代，而人工海堤多數是表面平滑的混凝土結構，破壞生態環境及影響水質和漁業。香港都會大學有學者透過院校合作研究開發生態海堤物料「生態磚」，有助解決都市固體廢物問題之餘，亦增加生物多樣性。該學者將會在香港南部的碎石防波堤開展生態工程研究項目，希望藉此項目和其他研究，向公眾展示海堤生態工程的好處。

研究海洋生態的科技學院助理教授Juan Carlos Astudillo Placencia博士，在評估海洋生物多樣性、探討入侵物種和生境修復工程方面擁有豐富經驗。Astudillo博士聯同香港城市大學海洋污染國家重點實驗室及香港理工大學的學者，利用屯門T-Park焚化爐棄置的灰燼，以及本地海港或航道疏浚工程產生的海泥，循環再造成為環保生態磚，為填海產生的「石屎海堤」創造較為自然的生態環境，一方面增加生物多樣性，另一方面解決都市固體廢物問題。

生態磚有助海洋生物生長，形成健康的生態系統，其縫隙和孔洞可容納的物種是普遍使用的傳統海堤的兩倍，可供魚類和蠔隻等棲息，這些物種有助過濾海水和促進可持續漁業。由於生態磚用上可循環再造物料，與傳統混凝土相比，能有效降低20-40%碳足跡；而且適用於全球各種類型的海堤和環境，隨着未來大規模部署設置，將有助更多城市和港口的荒蕪海堤，蛻變成為生物多樣性豐富的生態系統。此院校合作的生態磚項目早前在第48屆「日內瓦國際發明展」榮獲「評審團嘉許金獎」及「特別獎」，並在「2023亞洲國際創新發明展」獲得金獎，成果令人鼓舞。