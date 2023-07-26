工程師學會更新樓宇保養維修指南　助舊樓業主「望聞問切」

本港市區近月發生多宗「天降石屎」意外，惹起市民關注舊樓維修問題。香港工程師學會今日(26日)指出，認為舊樓石屎或批盪剝落，傷及途人或財產，情況猶如「樓宇生病」，認為必須對症下藥，由專業工程師為業主、居民講解石屎剝落的成因、徵狀、解決及預防方法，以防患於未然。

該學會會長李志康表示，樓宇跟人一樣，當年齡漸漸年長，少不免會出現不同毛病。學會引用政府統計數據，指2022年有逾2.6萬幢超過30年樓齡樓宇，指出當中兩成、約5,200幢屬失修狀態；學會預料到2046年高齡樓宇將超過4、5萬幢，萬一業主不正視維修問題，將有逾2萬幢樓宇屬失修，有機會成為「都市炸彈」。

李志康續指，為讓業主更了解對樓宇保養的認知，學會早前更新了《公眾安全系列指南：樓宇保養維修》，內容涵蓋樓宇不同部分，供小業主及物業管理公司參考。需學會亦呼籲高齡舊樓業主，應及早為居住大廈進行日常保養，最簡單的是透過目視檢驗，如果找到有潛在危險的石屎，應盡快尋求合資格的檢驗人員檢查；如果涉及樓宇結構問題或石屎剝落，就應盡快聘請專業結構工程師評估樓宇結構有否即時危險，並作出相應修葺。