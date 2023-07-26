4男涉2019年油麻地暴動　區院裁定罪成押至9.18判刑

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。其中4男被控參與暴動，他們不認罪受審，今（26日）在區院被裁定罪成。法官押後至9月18日求情及判刑，4人須還押。

4名被告是梁少明（45歲）、謝健樂（23歲）、黃家榮（19歲）及張創發（30歲）。控罪指，他們於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁少明另被控同日管有一枝雷射筆。

控方案情指，當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕，成功截獲213人，包括本案4名被告。法官裁決時指，4人在當時當地出現是意圖參與暴動，並曾經透過自己身處現場壯大暴動者聲勢，來支持、鼓勵及/或協助其他人破壞社會安寧這形式與其他人共同參與集結暴動，裁定4人罪成。

案件編號：DCCC 574/2021