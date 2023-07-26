日領事指排核污水影響甚微　望港府撤回水產禁入決定

日本政府早前宣布計劃排放核污水至海洋，引起各國廣泛關注，港府隨即宣布若日方執意行事，將禁止東京都、福島縣等10縣的水產品進口本港。日本國駐香港總領事館今日(26日)召開記者會，向本港傳媒解說有關核污水排放計劃。總領事岡田健一表示，得知不少港人對日本排放核污水存有誤解(misunderstanding)，重申國際原子能組織(IAEA)已發表報告，評論核污水排放並不會對環境造成影響，又稱對港府做法感失望，希望當局盡快撤回禁止水產品入口本港的決定。

日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己亦有出席記者會，他詳細解釋核污水的處理方法，指核污水是通過核種除去設備(ALPS)等進行淨化處理，其後排出大海後可利用海水大幅度稀釋核污水，對人體影響甚至低於一次牙科X光片所受到的輻射影響，他又引述IAEA的報各顯示，排放核污水對人體及環境帶來的影響微乎其微。

香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞補充指，IAEA綜合報告具科學根據，證明日本排放經稀釋處理的核污水量，對太平洋而言只是「每個月一滴水(one drop per month)」。

對於港府表明若日方排放核污水，將禁止日本部分水產品入口，岡田健一透露上周五(21日)已與行政長官李家超會面，並表達對港府的政策感失望及關注，希望港府考慮撤回相關決定，又強調日方不會接受任何沒有科學根據的指控，並將持續提供必要資訊予港府。至於排放核污水後會否影響各國旅客訪日信心，岡田稱日方會持續推廣旅遊業，近期亦有舉辦海洋相關的特別旅行體驗，歡迎港人及各國旅客參加。